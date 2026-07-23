Песков: говорить о новой динамике по украинскому урегулированию не приходится

Песков призвал не предаваться излишнему оптимизму из-за переговоров по Украине Песков: говорить о новой динамике по украинскому урегулированию не приходится

Москва23 июл Вести.Между Россией и США осуществляются контакты по вопросу украинского урегулирования, это позитивно, но говорить об ускорении процесса не приходится. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал осуществляющиеся контакты, в том числе прошедшую встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Я в данной ситуации не придавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится сказал Песков

Переговоры Лаврова и Рубио состоялись 23 июля в Маниле и длились 35 минут. Во время встречи стороны обменялись мнениями по широкому спектру тем двусторонней и международной повестки.

На переговорах глава МИД России проинформировал американского коллегу о текущей ситуации на фронте. Кроме того, Лавров обратил внимание на политику европейских стран, которую Москва считает дестабилизирующей, поскольку они, по его словам, по-прежнему стремятся добиться стратегического поражения России.