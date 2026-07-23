Рубио заявил о большем числе встреч США с Киевом, чем с Москвой

Рубио: США чаще встречались с украинцами, чем с россиянами Рубио заявил о большем числе встреч США с Киевом, чем с Москвой

Москва23 июл Вести.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Соединенных Штатов проводили значительно больше встреч с украинской стороной, чем с российской.

С украинцами у нас было гораздо больше встреч, чем с российской стороной сказал он на пресс-конференции на полях министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

По словам американского дипломата, в дальнейшем может состояться еще одна встреча с украинской стороной. При этом он не стал уточнять, когда именно она может пройти.

Сегодня в Маниле состоялись переговоры Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.