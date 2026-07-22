Москва22 июл Вести.Соединенные Штаты Америки готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине, если для этого появится соответствующая возможность. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов на 59-й конференции министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле.

США по-прежнему открыты и готовы сыграть конструктивную роль в завершении этого конфликта, если такая возможность представится​​​. И она может представиться сказал он

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает нового изменения позиции США по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, у российской стороны есть такое ощущение, однако каких-либо опасений в связи с этим нет.

Накануне Лавров подтвердил встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Ожидается, что она состоится 23 июля в первой половине дня.