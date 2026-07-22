Лавров сообщил, что встретится с Рубио в Маниле 23 июля в первой половине дня

Лавров подтвердил встречу с Рубио в Маниле 23 июля в первой половине дня Лавров сообщил, что встретится с Рубио в Маниле 23 июля в первой половине дня

Москва22 июл Вести.Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что его встреча с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле согласована и пройдет 23 июля в первой половине дня. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН.

Встреча не возможна, она уже согласована​​​. Мы вчера "на коротке" на приеме виделись с Марко Рубио, подтвердили, завтра (четверг, 23 июля. – Прим. ред.) она состоится в первой половине дня сообщил Лавров

Министр выразил надежду, что после встречи сможет поделиться с журналистами впечатлениями.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что встреча Лаврова и Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается. До этого госсекретарь США отмечал, что готов к такому контакту, хотя окончательных договоренностей тогда еще не было.

Рубио находится на Филиппинах с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях АСЕАН. Лавров посещает страну 21-23 июля и представляет позицию Москвы по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), включая рост конфликтного потенциала, который Россия связывает с милитаризацией региона Западом.