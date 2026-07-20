МИД РФ сообщил о проработке встречи Лаврова и Рубио в Маниле Захарова: встреча Лаврова и Рубио в Маниле прорабатывается

Москва20 июл Вести.Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле находится в проработке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча Лаврова с Рубио "на полях" мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается приводит ее слова "Интерфакс"

Ранее Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. По его словам, окончательных договоренностей пока нет, однако Вашингтон открыт к таким контактам.

Рубио будет находиться на Филиппинах с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях АСЕАН. Лавров посетит страну 21-23 июля и представит позицию Москвы по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая рост конфликтного потенциала из-за курса Запада на милитаризацию АТР.