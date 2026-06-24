Рябков заявил, что контакты Лаврова и Рубио будут продолжены Рябков: контакты Лаврова и Рубио будут продолжены

Москва24 июн Вести.Телефонные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио могут быть оперативно организованы. Об этом заявил "Известиям" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Они могут быть организованы в формате телефонного контакта достаточно оперативно. Мы неоднократно видели свидетельства этому на протяжении всего периода пребывания администрации Трампа у власти сказал Рябков

Замглавы МИД РФ напомнил, что у Лаврова и Рубио были и очные встречи. И, хотя конкретного графика на сегодняшний день нет, этому не стоит придавать политическое значение.

Это чисто рабочий момент. Контакты будут продолжены. В этом нет никаких сомнений констатировал Рябков

Он также отметил, что консультации между Россией и Соединенными Штатами по снятию раздражителей должны состояться до конца лета.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", что власти США поддаются нажиму Европы по Украине. По словам Лаврова, европейские союзники Киева хотят склонить Вашингтон к своей тактике немедленного прекращения огня, чтобы выиграть время и для себя, чтобы военная промышленность немного поднялась, и для главы киевского режима Владимира Зеленского и ВСУ.