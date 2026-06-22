Лавров считает, что США все больше поддаются давлению Европы по вопросу Украины Лавров: заметно, что США начинают поддаваться нажиму Европы в украинском вопросе

Москва22 июн Вести.США в украинском вопросе начинают поддаваться давлению со стороны Европы, это стало заметно некоторое время назад, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Комментарий министра опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Все-таки Трамп – человек самостоятельный. Хотя европейцы (начиная с Анкориджа, откуда президент США Дональд Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта – хотел сказать "группа поддержки" – группа задержки), не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования отметил Лавров

Он обратил внимание, что европейцы пытаются склонить Вашингтон к своей тактике немедленного прекращения огня, чтобы "опять получить передышку и для себя, чтобы военная промышленность немного поднялась, и, естественно, для Зеленского и его вооруженных сил".

Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется. И признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, были заметны уже какое-то время назад добавил глава российского внешнеполитического ведомства

О том, что страны Запада делают все, чтобы Соединенные Штаты отказались от собственной инициативы, выработанной в Анкоридже, Лавров говорил в середине мая после министерского саммита стран БРИКС в Нью-Дели.