Лавров: европейцы пытаются склонить США к своей позиции по Украине

Лавров рассказал, как европейцы пытаются склонить США к своей позиции по Украине Лавров: европейцы пытаются склонить США к своей позиции по Украине

Москва21 июн Вести.Европейские лидеры пытаются склонить президента США Дональда Трампа к своей позиции по украинскому конфликту. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По его словам, американский лидер – человек самостоятельный, однако европейцы, начиная с Анкориджа, добиваются, чтобы США отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для [Владимира] Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется сказал Лавров

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп пересмотрел свою оценку ситуации вокруг Украины и ее перспектив в конфликте с Россией.

Между тем, сам американский лидер признался, что сохранение России в составе "Большой восьмерки" могло бы предотвратить конфликт на Украине.