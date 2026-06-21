Москва21 июнВести.Европейские лидеры пытаются склонить президента США Дональда Трампа к своей позиции по украинскому конфликту. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По его словам, американский лидер – человек самостоятельный, однако европейцы, начиная с Анкориджа, добиваются, чтобы США отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для [Владимира] Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняетсясказал Лавров
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп пересмотрел свою оценку ситуации вокруг Украины и ее перспектив в конфликте с Россией.
Между тем, сам американский лидер признался, что сохранение России в составе "Большой восьмерки" могло бы предотвратить конфликт на Украине.