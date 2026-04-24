Лавров заявил о попытках Европы и Украины повлиять на курс Анкориджа Лавров заявил, что европейцы и Зеленский хотят сбить США с курса Анкориджа

Москва24 апр Вести.Лидеры европейских стран и Владимир Зеленский прикладывают усилия, чтобы сбить Соединенные Штаты с курса, обозначенного на саммите в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями российских НКО.

По словам главы дипломатического ведомства, Москва ценит позицию Вашингтона, который при всей специфичности своих действий занимает конкретную позицию – публичная риторика о первопричинах, приближенная к реальности, а также конкретные действия в соответствии с подходами, выработанными в ходе саммита на Аляске. Министр напомнил, что скоро будет отмечаться первая годовщина переговоров в Анкоридже - саммит прошел в августе 2025 года.

За этот период европейцы - надо отдать должное их наглости - вместе с Зеленским проделали большую работу, чтобы сбить американцев с их курса, который был нами принят, и продолжать свои игры по уничтожению геополитического конкурента подчеркнул Лавров

Ранее глава МИД РФ отмечал, что Россия видит попытки Европы и Украины переписать понимания, достигнутые в Анкоридже. Однако, по его словам, Москва сохраняет полную приверженность договоренностям.