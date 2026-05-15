Москва15 мая Вести.Западные страны прилагают максимум усилий, чтобы Соединенные Штаты отказались от собственной инициативы, выработанной в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на подходе к российским журналистам в Нью-Дели, где проходит министерский саммит стран БРИКС.

На Аляске были ... достигнуты понимания, ну, хотите, даже договоренности о базовых принципах урегулирования, которые были предложены Соединенными Штатами и поддержаны Российской Федерацией. С тех пор европейцы, ну и Зеленский, естественно, куда ж без него, и особенно Лондон делают все, чтобы не допустить сохранения Соединенными Штатами приверженности собственной инициативе сказал глава внешнеполитического ведомства

По словам министра, между Москвой и Вашингтоном по итогам встречи на Аляске сложилось ясное взаимопонимание.

Мы всегда говорили, что у нас есть четкие понимания по итогам переговоров, которые состоялись в Анкоридже на Аляске 15 августа нынешнего года. Я напомню, мы об этом не раз говорили, и президент [РФ Владимир Путин] об этом не раз упоминал указал Лавров

Министр также охарактеризовал атмосферу диалога глав двух государств в Анкоридже. По его словам, "дух" в отношениях между президентами России и США неизменно остается дружеским, товарищеским и проникнутым взаимным уважением.