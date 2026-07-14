Европа и Украина сделали все, чтобы "увести в сторону" США от решений Аляски Лавров: Европа и Киев попытались увести США от договоренностей Анкориджа

Москва14 июл Вести.Европа и Киев сделали все возможное для того, чтобы "увести в сторону" США от договоренностей, которые были достигнуты с Россией в ходе саммита на Аляске. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам.

Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп "в превосходных тонах отзывался" об этих договоренностях и отмечал, что процесс урегулирования конфликта РФ и Украины был запущен.

А Европа и Украина сказали, а мы не участвовали, нас это не касается. И сейчас они сделали все, чтобы Cоединенные Штаты попытаться увести в сторону сказал Лавров

Он также подчеркнул, что глава Белого дома не дает комментариев об этих попытках и "не говорит, что Аляски больше не существует".

А вот европейцы, украинский режим публично заявили, что аляскинские договоренности мертвы, и мы [европейцы] их похоронили отметил министр

Ранее в МИД уже заявляли, что достигнутое на Аляске понимание могло бы стать базой переговоров по Украине. Пока результаты встречи остались нереализованными.