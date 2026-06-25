Москва25 июнВести.Понимания, достигнутые на саммите России и США в Анкоридже на Аляске, могли бы стать основой украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Достигнутые президентами России и США на Аляске понимания действительно могли бы стать основой для окончательного урегулирования украинского конфликтаотметила на брифинге Захарова
Она констатировала, что результаты переговоров в Анкоридже пока остались нереализованными, при этом происходит "дрейф одной из сторон" в сторону от конструктивных итогов встречи.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что одна из сторон "не совсем в состоянии" выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже.