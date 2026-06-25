МИД РФ: базой диалога по Украине могли бы стать понимания, достигнутые на Аляске

МИД: достигнутые на Аляске понимания могли бы быть базой переговоров по Украине МИД РФ: базой диалога по Украине могли бы стать понимания, достигнутые на Аляске

Москва25 июн Вести.Понимания, достигнутые на саммите России и США в Анкоридже на Аляске, могли бы стать основой украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Достигнутые президентами России и США на Аляске понимания действительно могли бы стать основой для окончательного урегулирования украинского конфликта отметила на брифинге Захарова

Она констатировала, что результаты переговоров в Анкоридже пока остались нереализованными, при этом происходит "дрейф одной из сторон" в сторону от конструктивных итогов встречи.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что одна из сторон "не совсем в состоянии" выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже.