Лавров ответил на заявление Рубио об Аляске Лавров: на Аляске были обсуждены предложения США, которые РФ приняла

Москва26 июн Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Анкоридже обсуждали предложения Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг Украины, и РФ их приняла, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что на встрече на Аляске были представлены только предложения по подходу к урегулированию, а соглашения якобы достигнуто не было.

Факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной сказал он

Лавров отметил, что такая формулировка вызывает у него вопросы с точки зрения того, что считать соглашением. По его словам, если одна сторона - в данном случае США - представила свои предложения по урегулированию кризиса, а другая сторона согласилась с ними, то утверждать, что согласия не было, выглядит не слишком корректно.

Ранее Лавров заявил, что в вопросе украинского урегулирования Москва будет оценивать дальнейшие действия Запада.