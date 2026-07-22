Москва22 июл Вести.Россия исходит из того, что США на данном этапе не отказывались от собственных предложений по урегулированию ситуации на Украине, которые ранее обсуждались в ходе саммита в Анкоридже на Аляске. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо уже всем известны подчеркнул глава МИД

Кроме того, министр с долей иронии добавил, что буквально "носит заметки об Анкоридже около сердца", подчеркивая важность и актуальность этих наработок для дальнейшего переговорного процесса.