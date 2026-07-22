Москва22 июлВести.Россия исходит из того, что США на данном этапе не отказывались от собственных предложений по урегулированию ситуации на Украине, которые ранее обсуждались в ходе саммита в Анкоридже на Аляске. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо уже всем известныподчеркнул глава МИД
Кроме того, министр с долей иронии добавил, что буквально "носит заметки об Анкоридже около сердца", подчеркивая важность и актуальность этих наработок для дальнейшего переговорного процесса.
Что касается Анкориджа, то вы знаете, я даже вот ношу с собой у сердца цитаты, которые прозвучали как-то из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Вот президент Путин сказал, что в Анкоридже нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американцами. Мы подумали и не сразу, но приехав в Анкоридж, сказали: "Мы согласны"добавил Сергей Лавров