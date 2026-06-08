Лавров: США не хотят возвращаться к пониманиям, достигнутых на Аляске

Лавров обвинил США в игнорировании достигнутых на Аляске соглашений Лавров: США не хотят возвращаться к пониманиям, достигнутых на Аляске

Москва8 июн Вести.Россия не наблюдает у США интереса по возвращению к пониманиям, достигнутых в ходе саммита в Анкоридже. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона не раз заявляла о готовности придерживаться договоренностей, которые были обозначены на Аляске.

Пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому (реализации договоренностей, достигнутых на Аляске - прим. ред.) какого-либо интереса сказал Лавров

Министр, однако, выразил надежду, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, не повторится в отношении договоренностей Анкориджа.

27 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что договоренности, достигнутые между Россией и США на саммите на Аляске, являются безальтернативными и должны быть наполнены конкретным содержанием.