Москва26 мая Вести.Москва призывает Вашингтон осознать ответственность за реализацию договоренностей, достигнутых на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что на Западе есть влиятельные лица, которые озабочены только нанесением России "стратегического поражения".

Мы призываем администрацию США осознать меру собственной ответственности. Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа сказал дипломат

Он отметил, что Москва не уходит от переговоров с американской стороной, их реализация зависит от администрации США. Рябков добавил, что Россия продолжает строго придерживаться рамок, достигнутых Путиным и Трампом в Анкоридже.

Дипломат также подчеркнул, что полноценный диалог между Россией и США необходим для существенной нормализации ситуации в мире. При этом он сообщил, что нет повода рассуждать о замедлении российско-американского диалога.