Рябков рассказал, от чего зависит проведение переговоров России и США

Москва26 мая Вести.Россия не уходит от переговоров с американской стороной, их реализация зависит от администрации США. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Россия строго придерживается тех рамок, которые были согласованы президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже.

Вопрос в том, готова ли американская администрация и далее играть роль значимую в наполнении этих рамок конкретикой. Я думаю, что контакты на высоких уровнях прояснят данный сюжет. В любом случае не от нас зависит то, как быстро пойдет реализация базовой договоренности президента. Слово за администрацией США сказал Рябков

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Москвой по украинскому урегулированию не уходят на второй план из-за американской операции против Ирана.