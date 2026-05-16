Москва16 маяВести.Москва и Вашингтон ведут интенсивные контакты на уровне администрации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, межгосударственный диалог имеет множество каналов.
Контакты с американцами на высоком уровне, на уровне администрации идут весьма интенсивно, постоянносказал Рябков журналистам
Дипломат также допустил новые контакты главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, однако понимания по точным датам на сегодняшний день нет. Он подчеркнул, что Лавров и Рубио определяют свои графики строго в зависимости от потребностей.
15 мая Лавров заявил, что у России и США есть четкие понимания, достигнутые по итогам саммита на Аляске.