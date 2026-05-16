Рябков: интенсивные контакты РФ и США на уровне администрации продолжаются

В МИДе заявили, что РФ и США интенсивно ведут контакты на уровне администрации Рябков: интенсивные контакты РФ и США на уровне администрации продолжаются

Москва16 мая Вести.Москва и Вашингтон ведут интенсивные контакты на уровне администрации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, межгосударственный диалог имеет множество каналов.

Контакты с американцами на высоком уровне, на уровне администрации идут весьма интенсивно, постоянно сказал Рябков журналистам

Дипломат также допустил новые контакты главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, однако понимания по точным датам на сегодняшний день нет. Он подчеркнул, что Лавров и Рубио определяют свои графики строго в зависимости от потребностей.

15 мая Лавров заявил, что у России и США есть четкие понимания, достигнутые по итогам саммита на Аляске.