Рябков сообщил о проблемах с продвижением в отношениях РФ и США

Рябков: продвижение в отношениях РФ и США пока идет туго Рябков сообщил о проблемах с продвижением в отношениях РФ и США

Москва16 мая Вести.Продвижение в отношениях России и США пока идет туго и трудно. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

По его заявлению, министр и госсекретарь США обсуждают самые важные вопросы. Рябков уточнил, что частота обсуждения зависит от того, есть ли "движение вперед".

С движением туго, трудно. Но есть и обратная зависимость: движение - это производная контактов сказал замминистра

Как он выразился, существует баланс "того и другого". Рябков полагает, что не нужно искать скрытые смыслы в периодичности контактов. Он добавил, что все равно есть возможность "доносить сигналы друг до друга", и главное, чтобы дело продвигалось, хотя с этим есть проблемы.

Ранее Рябков заявил, что ракета "Сармат" преодолевает все существующие комплексы ПРО.