В МИД РФ назвали непредсказуемость основной проблемой в отношениях с США

В МИД России констатировали падение отношений с США до минимума

Москва23 апр Вести.Отношения России и США в настоящее время находятся в низшей точке, несмотря на то, что переговоры в Анкоридже прошли результативно. Наибольшей проблемой является переменчивость администрации президента США Дональда Трампа.

С таким заявлением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин, чьи слова передает ТАСС.

Сложность, вероятно, в том, что нет предсказуемости подчеркнул замминистра

Высокопоставленный дипломат пояснил, что утром от американских властей "можно слышать одно", вечером – другое, а затем следуют действия, противоречащие обоим высказываниям.

Ранее бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф заявил, что восстановление доверия между Россией и США возможно, но этот процесс займет много времени.