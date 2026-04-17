Миршаймер: отношения между РФ и США вряд ли будут хорошими

Москва17 апр Вести.Отношения между Россией и США вряд ли будут хорошими, заявил в интервью ИС "Вести" профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Эксперт полагает, что взаимоотношения Москвы с Вашингтоном будут развиваться лучше, чем с Киевом и со странами Европы.

Я не совсем уверен, как именно будут выглядеть отношения между США и Россией. Они, конечно, будут лучше, чем отношения между Украиной и Россией или между Европой и Россией, но не думаю, что отношения между США и Россией в будущем будут хорошими отметил эксперт

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что отношения Москвы и Вашингтона за последние годы опустились до низшего уровня в истории, поэтому первые попытки их восстановления очень важны.