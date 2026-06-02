МИД: отношениям РФ и США еще только предстоит пройти проверку на прочность

Москва2 июн Вести.Отношениям между Россией и Соединенными Штатами еще только предстоит пройти проверку на прочность. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью журналу "Международная жизнь".

Как отметил дипломат, в отношениях Москвы и Вашингтона наметилась восстановительная динамика.

С точки зрения практических результатов наметившейся восстановительной динамики в отношениях еще только предстоит пройти проверку на прочность. Но, сколь бы продолжительным и тернистым ни был этот путь, мы готовы двигаться по нему при условии приверженности обеих сторон базовым принципам уважения к интересам друг друга, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела подчеркнул Гусаров

Он обратил внимание, что нынешние американские власти нацелены на пересмотр конфронтационных установок администрации бывшего президента США Джо Байдена. Гусаров напомнил, что между Москвой и Вашингтоном состоялся целый ряд двусторонних контактов, а взвешенный и прагматичный диалог между странами стал нормой.

В марте пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова развивать отношения с США настолько, насколько к этому готовы сами американцы.