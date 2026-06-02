МИД: РФ и США удалось стабилизировать работу своих диппредставительств МИД: России и США удалось стабилизировать работу своих диппредставительств

Москва2 июн Вести.Россия продолжает вести активный диалог со Штатами по всем вопросам, вызывающим конфронтацию. Об этом заявил директор Департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров.

Он отметил, что сторонам удалось стабилизировать нормальную работу своих загранучреждений.

Диалог между МИД России и Госдепартаментом США по устранению "раздражителей" не прекращается и ведется на уровне профильных экспертов на регулярной, системной основе сказал Гусаров в интервью журналу "Международная жизнь"

По его словам, последняя встреча с американскими представителями состоялась всего неделю назад.

В контактах с американцами наши дипломаты неизменно ставят ребром безальтернативность возврата нам конфискованной российской дипломатической собственности и возобновления прямого авиасообщения между Россией и США добавил дипломат

Гусаров пояснил, что США будет полезно нормализовать диалог с РФ, однако отношениям между странами еще только предстоит пройти проверку на прочность.