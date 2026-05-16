Москва16 маяВести.Дипломаты России и США ведут диалог для облегчения работы дипмиссий двух стран. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" посол РФ в США Александр Дарчиев.
По словам дипломата, эта работа ведется постоянно.
Мы ведем постоянный диалог о том, чтобы облегчить условия функционирования дипломатических миссий двух стран. Эта работа продолжаетсясказал Дарчиев
Тем временем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил: продвижение в отношениях России и США пока идет туго и трудно.