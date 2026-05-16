Посол Дарчиев: РФ и США ведут постоянный диалог об облегчении работы дипмиссий

Посол РФ в США: работа по облегчению условий для дипмиссий не прекращается Посол Дарчиев: РФ и США ведут постоянный диалог об облегчении работы дипмиссий

Москва16 мая Вести.Дипломаты России и США ведут диалог для облегчения работы дипмиссий двух стран. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" посол РФ в США Александр Дарчиев.

По словам дипломата, эта работа ведется постоянно.

Мы ведем постоянный диалог о том, чтобы облегчить условия функционирования дипломатических миссий двух стран. Эта работа продолжается сказал Дарчиев

Тем временем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил: продвижение в отношениях России и США пока идет туго и трудно.