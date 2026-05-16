Посол Дарчиев рассказал о работе по возвращению дипсобственности РФ в США Посол Дарчиев: возвращение дипсобственности РФ в США находится "в процессе"

Москва16 мая Вести.Вопрос возвращения российской дипломатической собственности в США находится в процессе проработки. Об этом сообщил ИС "Вести" посол РФ в США Александр Дарчиев.

Речь идет об изъятии американскими властями еще в 2017 году нескольких объектов российской недвижимости в США. С тех пор Россия пытается добиться их возвращения.

В процессе. К сожалению, в процессе. Но мы работаем сказал Дарчиев

Также посол сообщил: Россия и США ведут постоянный диалог об облегчении условий работы дипмиссий.