МИД: Россия и США неделю назад обсудили взаимные раздражители Гусаров: представители России и США провели встречу по устранению раздражителей

Москва2 июн Вести.Российские и американские эксперты провели неделю назад встречу, на которой обсудили вопрос устранения "раздражителей" в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров в интервью журналу "Международная жизнь".

Россия и США не прекращают диалог по устранению раздражителей и постоянно ведут его на уровне профильных экспертов, отметил Гусаров.

К слову, последняя подобная встреча состоялась неделю назад уточнил Гусаров

Итоги встреч являются "осязаемыми". Дипломат уточнил, что сторонам удалось наладить работу своих загранучреждений.

Между тем замглавы МИД Сергей Рябков рассказал, что Россия не отказывается от диалога с представителями США. При этом продолжение диалога зависит от Вашингтона.

Рябков заявил, что Москва приостановила переговоры с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Для продолжения подобного диалога необходимы "реальные позитивные изменения в политике США в отношении России", подчеркнул Рябков.