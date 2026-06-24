Москва24 июнВести.Москва намерена сохранить элементы стратегической стабильности с Вашингтоном. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он также отметил в интервью газете "Известия", что горячие линии между Россией и Соединенными Штатами продолжают работать
Существуют вполне гласные договоренности в сфере обеспечения элементов стратегической стабильности, касающиеся пусков баллистических ракет, масштабных стратегических учений. Некоторые другие элементы прежней архитектуры в этой сфере сохранились. Мы не собираемся их демонтироватьсказал Рябков
По его словам, Москва и Вашингтон могут провести новые консультации по устранению раздражителей до конца лета.