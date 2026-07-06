Рябков: РФ рассчитывает на продолжение диалога с США на высшем уровне Рябков: Россия ждет продолжения контактов с США на высшем уровне

Москва6 июл Вести.В Москве рассчитывают на продолжение диалога России и США на высшем уровне, поскольку новые контакты уже анонсированы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает "Интерфакс".

Я думаю, что все на эту тему сказано помощником президента Ушаковым. Мы, безусловно, каждый сигнал, тем более сигнал на высшем уровне воспринимаем не просто максимально серьезно, а с предельной ответственностью. Мы исходим из того, что диалог на высшем уровне продолжится, поскольку анонсированы новые контакты сказал он

По словам Рябкова, противники политического урегулирования и представители "европейской партии войны" усиливают попытки сорвать возможные шаги на основе согласия России с американскими предложениями, сформулированными в Анкоридже. Москва дождется итогов саммита НАТО и посмотрит, какую позицию сформулирует администрация США. Пока, по словам дипломата, сохраняется неопределенность.

Рябков не исключил, что новый контакт президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться после саммита НАТО. Он добавил, что возможный визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера также остается в повестке, но в данном случае речь шла именно о контакте двух президентов.