Москва5 июл Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп мог вновь начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным на фоне изменений на линии фронта и, в частности, из-за потери Украиной Константиновки. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, ключевым фактором, влияющим на динамику переговорного процесса со стороны Запада и Украины, являются военные успехи российской армии.

Скорее всего, [Трамп позвонил Путину] из-за потери Константиновки. Понятно, что здесь еще и День независимости США, но все равно главным стимулом к переговорам являются наши военные успехи считает эксперт

Он отметил, что в западной повестке сегодня пропагандируется картина, согласно которой Украина якобы находится "в кураже". Специалист подчеркнул, что Трамп мог быть под влиянием подобных утверждений.

Я думаю, что наш президент как раз представил Трампу другую картину текущей геополитической реальности. И потеря Константиновки подтверждает эту картину, не ту, которую эти ястребы рисуют Трампу рассказал Блохин

Он также предположил, что разговор между лидерами демонстрирует взаимный интерес сторон к диалогу. При этом дальнейшая перспектива переговоров пока остается неопределенной.

Ранее по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Беседа продлилась 1 час 25 минут.