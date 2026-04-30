Лавров заявил о заинтересованности РФ в возобновлении переговоров по Украине Лавров: Россия заинтересована в возобновлении переговоров по Украине

Москва30 апр Вести.Россия заинтересована в возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе пониманий, которые были ранее достигнуты с США. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил во время пресс-конференции с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Мы по-прежнему заинтересованы в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий сказал Лавров

Он отметил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом подтвердил эту позицию России.

Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся в среду, 29 апреля. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа Путина и Трампа продолжалась около полутора часов. Разговор состоялся по российской инициативе. Ушаков также отметил, что президенты РФ и США имеют почти аналогичные взгляды на поведение украинских властей.