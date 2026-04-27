Лавров: Россия всегда открыта для контактов с США по Украине

Лавров обозначил готовность РФ для контактов по Украине с США Лавров: Россия всегда открыта для контактов с США по Украине

Москва27 апр Вести.Российская Федерация сохраняет неизменную готовность к дипломатическому взаимодействию с Соединенными Штатами по вопросам урегулирования украинского кризиса.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту программы "Вести" Павлу Зарубину.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва всегда открыта для контактов и американской стороне хорошо известны российские подходы.

Лавров напомнил, что позиция Кремля была детально представлена в ходе переговоров на Аляске, став официальным ответом на инициативы, поступившие из Вашингтона.

Министр также выразил твердую убежденность в том, что представители американской переговорной группы, в частности Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, сохраняют в памяти содержание и аргументы предыдущих обсуждений.

Ранее Лавров заявил, что Россия позитивно относится к возможности возобновления переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле.