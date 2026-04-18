Москва18 апрВести.Россия позитивно относится к возможности возобновления переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Антальского дипломатического форума.
В то же время министр отметил, что на сегодняшний день тема переговоров не является приоритетом номер один.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары организовать саммит по Украине на уровне лидеров.