Лавров: Россия открыта к переговорам, но Запад и Зеленский все больше наглеют

Москва20 мая Вести.Россия открыта к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако западные страны и глава киевского режима Владимир Зеленский все больше наглеют. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

По словам дипломата, Москва по-прежнему имеет каналы общения с Вашингтоном. Министр подчеркнул, что если американская сторона выразит готовность возобновить прямой разговор, то Россия готова выслушать, как США рассматривают сложившуюся после саммита на Аляске ситуацию.

Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске. Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся все более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать сказал Лавров

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не получает от Киева сигналов о готовности к существенному продвижению в разрешении конфликта.