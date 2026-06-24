Москва24 июнВести.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по украинскому урегулированию Москва будет смотреть на дальнейшие шаги Запада. После встречи на Аляске дальнейшая инициатива сейчас находится не у России, сказал он в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".
По Украине посмотрим ... Пока вот, я бы сказал, мячик на той стороне после Аляски.сказал он
Лавров отметил, что Москва готова обсуждать разные вопросы, если речь не идет об ультиматумах. Он раскритиковал подход европейских политиков, назвав его хамским, и заявил, что Европа перенимает такую манеру у главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом, по словам министра, взаимодействие с США строится иначе: Вашингтон открыто говорит о своих планах, Москва их выслушивает, излагает свою позицию и готова искать решения там, где это возможно.
Отдельно он допустил, что после завершения украинского конфликта Москва и Вашингтон смогут вернуться к обсуждению экономических и энергетических планов, в том числе связанных с "Северными потоками". Лавров отметил, что Россия исходит из реального положения дел и готова работать со всеми, но только на основе взаимного уважения и без ультиматумов.
Ранее Лавров заявил, что расчеты на способность Запада выступить объективным посредником в урегулировании конфликта на Украине не оправдались.