Лавров о переговорах по Украине: после Аляски мяч на другой стороне

Лавров о переговорах по Украине: после Анкориджа мячик на той стороне Лавров о переговорах по Украине: после Аляски мяч на другой стороне

Москва24 июн Вести.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по украинскому урегулированию Москва будет смотреть на дальнейшие шаги Запада. После встречи на Аляске дальнейшая инициатива сейчас находится не у России, сказал он в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".

По Украине посмотрим ... Пока вот, я бы сказал, мячик на той стороне после Аляски. сказал он

Лавров отметил, что Москва готова обсуждать разные вопросы, если речь не идет об ультиматумах. Он раскритиковал подход европейских политиков, назвав его хамским, и заявил, что Европа перенимает такую манеру у главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом, по словам министра, взаимодействие с США строится иначе: Вашингтон открыто говорит о своих планах, Москва их выслушивает, излагает свою позицию и готова искать решения там, где это возможно.

Отдельно он допустил, что после завершения украинского конфликта Москва и Вашингтон смогут вернуться к обсуждению экономических и энергетических планов, в том числе связанных с "Северными потоками". Лавров отметил, что Россия исходит из реального положения дел и готова работать со всеми, но только на основе взаимного уважения и без ультиматумов.

Ранее Лавров заявил, что расчеты на способность Запада выступить объективным посредником в урегулировании конфликта на Украине не оправдались.