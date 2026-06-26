"Не очень изящно": слова Рубио о саммите на Аляске вызвали вопросы у Лаврова Лавров призвал "внести ясность" в роль США в украинском урегулировании

Москва26 июн Вести.В ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине требуется внести ясность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания госсекретаря США Марка Рубио. Ответ министра на вопрос СМИ по этому поводу опубликован на сайте МИД РФ.

Ранее Рубио заявил, что в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске было лишь сделано предложение о подходе к урегулированию, и никакого соглашения не было.

Лавров напомнил, что ранее Рубио заявил о готовности США сыграть конструктивную роль в переговорах. При этом, добавил он, выступая в Конгрессе, Рубио сказал, что США не могут быть посредником в урегулировании, поскольку поддерживают Украину.

Конечно, надо внести ясность во всю эту ситуацию. Но факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной подчеркнул Лавров

Он рассказал, что незадолго до саммита в Анкоридже в Москву приезжал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который привез предложения Дональда Трампа по урегулированию. Владимир Путин "обещал на Аляске дать свою реакцию". Уже в Анкоридже Путин перечислил "американские предложения пункт за пунктом", уточняя, "правильно ли он пометил те идеи, которые тот привозил в Москву", и Уиткофф, присутствовавший на встрече, на каждый вопрос отвечал положительно.

Поэтому, когда мой коллега Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением отметил Лавров

Если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая с ними согласилась, "говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно", добавил министр.