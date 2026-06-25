Рубио: на саммите по Украине в Анкоридже не было достигнуто соглашений

Рубио: на саммите по Украине в Анкоридже были лишь предложения, а не соглашения Рубио: на саммите по Украине в Анкоридже не было достигнуто соглашений

Москва25 июн Вести.Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите России и США на Аляске не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, комментируя слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что Москва фиксирует определенный отход Вашингтона от принципов, которые, по оценке российской стороны, были согласованы президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время встречи на Аляске.

На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было сказал Рубио журналистам

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США после саммита с Россией на Аляске стали требовать от Москвы новых уступок по украинскому конфликту. При этом, по его словам, США так и не ответили на свои собственные предложения по урегулированию.