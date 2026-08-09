Москва9 авг Вести.Характер боевых действий в зоне проведения специальной военной операции радикально изменился, в связи с чем ряд моделей беспилотников быстро теряет свою актуальность. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову рассказал глава АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников.

По словам руководителя концерна, БПЛА, производившиеся в 2023 году, сегодня уже не обладают прежней востребованностью на фронте. Это требует от разработчиков и производителей постоянного обновления технологий.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркивал, что высокая динамика боевых действий обновляет требования к защите и применению беспилотных систем каждые два-три месяца.