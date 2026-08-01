Российский офицер рассказал, как поменялась работа ВДВ в зоне СВО Офицер ВС РФ Чернышов рассказал, как поменялась работа ВДВ в зоне СВО

Москва1 авг Вести.Российские военнослужащие в зоне СВО в 2022 году могли штурмовать группами на бронетехнике. Сейчас это сделать почти невозможно из-за большой активности вражеских беспилотников, рассказал ИС "Вести" офицер ВС РФ Иван Чернышов.

По его мнению, изменения в работе подразделений воздушно-десантных войск довольно сильные.

Сейчас полностью поменялся театр военных действий - именно по специфике работы проведения штурмовых действий. Потому что в 2022 году можно было штурмовать, заводить группы, завозить на технике, на бронетехнике, на мототехнике. Сейчас с большой активностью и количеством FPV-дронов, "Мавиков"… это уже практически невозможно, потому что серая зона, она растянулась намного дальше, чем была до этого сказал он

Российский военный добавил, что сейчас часто стрелковый бой даже не начинается, так как противник обнаруживает и ведет огонь по подразделениям ВС РФ, до того как они подойдут к его опорным пунктам.

Если раньше артиллерия, минометы в основном, да, могли работать, то сейчас уже дистанционно поражаются группы только на подходах. Из-за этого, конечно, сложнее отметил он

Ранее ветеран специальной военной операции Виталий Назимов рассказал, как вместе с товарищами несколько дней удерживал опорный пункт Вооруженных сил Украины в боях у Часова Яра. Он пояснил, что участвовал в штурмовых действиях в составе 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.