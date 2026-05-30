Российский военный за 2 года не видел вживую ни одного украинского солдата

Российский военный рассказал, почему за 2 года не видел ни одного украинца Российский военный за 2 года не видел вживую ни одного украинского солдата

Москва30 мая Вести.Артиллерии и беспилотникам сейчас принадлежит ведущая роль на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал ИС "Вести" командир группы расчета артдивизиона 8-й разведывательно-штурмовой бригады Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск ВС РФ - позывной Орис.

Сам он родом из Луганской Народной Республики, служит с 2022 года, был штурмовиком, сейчас артиллерист. По словам Ориса, как минимум последние пару лет он не видел вживую ни одного украинского военного.

Сейчас артиллерия, "птички" - вот тебе и вся война. Если мы тогда, с 22-го по 24-й, грубо говоря, чуть ли не глаза в глаза бились, то сейчас … только электронные носители летают по небу, "птицы" рассказал Орис

Цели, по которым работает артиллерия, могут быть самыми разными.

Цели поражаем - прямо вот разные, от пехоты до строений. Мы работаем из минометов, из орудий Д-30, пушек. До этого я работал чисто на 120-м миномете. На 120-м миномете мне работать нравилось. По сравнению с минометом на пушке еще интереснее работать добавил Орис

Артиллеристы 8-й разведывательно-штурмовой бригады расчищают путь штурмовикам и оказывают им огневую поддержку.

Сначала мы прощупываем "артой", а потом, когда уже заходят штурмовики, мы уже наготове. Какая-то поддержка им все равно оказывается - даже при штурме рассказал Орис

По словам бойца артдивизиона 8-й разведывательно-штурмовой бригады ДК ВС РФ с позывным Байрактар, артиллерия позволяет уничтожать врага большими группами.

Мы штурмовали изначально с 22-го, и до 22-го. Потом уже - вот, артиллерия, чтобы большими пачками их уносить отметил Байрактар

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал ИС "Вести", как дроны изменили применение высокоточной артиллерии.