Москва10 мая Вести.У боевиков Вооруженных сил Украины изменилась тактика в применении самоходных орудий из-за серьезного износа вооружения. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил гвардии полковник командир бригады Антон Бойко.

По его словам, украинские боевики сейчас находятся в безысходности, и им "нечем работать" на передовой.

Враг работает сейчас следующим образом – он старается орудие небольшого калибра, но опять же, это в основном старые натовские орудия М119 105-го калибра, гаубицы маленькие с небольшой дальностью стрельбы, пытаются затащить их … на минометные дистанции … Самоходные орудия сейчас противник держит их в тылу в недосягаемости в районах, выезжает, чтобы отработать по переднему краю и быстро уходит обратно. Сейчас такая тактика применения самоходных орудий. Самоходные орудия – в основном, это "Цезарь". "Арчеры" стали реже появляться, гораздо реже. "Вампиры" есть не часто, но применяют … Я думаю, там уже износ ресурса такой, что если новых поставок нет, то все сказал полковник

Ранее военнослужащий с позывным Беркут заявил, что за время существования российские бойцы из расчета "Беркут" уничтожили более 280 целей.