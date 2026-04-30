Москва30 апрВести.Боевики, которые состоят в ряде подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время боев могут не реагировать ни на взрывы в непосредственной близости от них, ни на активность ударных дронов.
Об этом рассказал боец соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" Вооруженных сил России с позывным Пика.
По словам оператора беспилотных систем 61-й гвардейской бригады, в последнее время российские бойцы все чаще фиксируют на передовой случаи, когда солдаты ВСУ продолжали попытки атаковать, даже получив ранения в результате ударов с беспилотника.
Пика предположил, что такое поведение украинских националистов может быть связано с воздействием на них наркотических веществ.
После взрывов рядом они не теряли ориентацию и продолжали двигаться дальше, хотя должны были быть как минимум дезориентированы … Признаки поражения есть, но реакция отличаетсяотметил военнослужащий в разговоре с РИА Новости
Ранее британская газета The Independent написала, что в рядах ВСУ применяют наркотические вещества для лечения раненых боевиков.