Боец ВС РФ рассказал, что враг оставляет раненых для удара по группам эвакуации Боец с позывным Наум: враг оставляет раненых, чтобы ударить по группам эвакуации

Москва1 авг Вести.Украинские боевики не добивают раненых российских военнослужащих, так как используют их в качестве приманки для нанесения ударов по прибывающим группам эвакуации. Об этом ИС "Вести" рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Наум.

Они, во-первых, не добивают раненых, оставляют, сажают птичку и ждут, пока мы придем за своими парнями … На квадроцикле у меня была эвакуация, из своей роты за парнем ездил … И тут на момент у меня пропала связь просто. Ну, случайно. Я притормозил, у меня тут – бум. Думаю, повезло. Забрал человека, сажусь на квадрик … по нам начал работать миномет. Ну выскочили, все хорошо прошло. Вот самое такое запоминающееся событие рассказал боец

Ранее военнослужащий ВС РФ Владислав Громов рассказал, что использование техники для десантирования бойцов на нужную позицию в зоне специальной военной операции (СВО) сейчас нерезонно.