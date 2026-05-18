Москва18 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) расстреляли раненых сослуживцев, чтобы не эвакуировать их с позиций, заявил военнослужащий Виктор Акчурин в интервью РИА Новости.

Операторы российского FPV-дрона нанесли удар по укрытию боевиков ВСУ​​​. Некоторые боевики получили ранения.

Двое целых и двое раненых было. Они своих просто застрелили, ну, чтобы не тащить там, не вытаскивать раненых, а сами оттянулись приводит РИА Новости слова Акчурина

Боевики ВСУ также убивают своих сослуживцев ударными беспилотниками в том случае, если те желают сдаться в плен, заключил Акучурин.