Москва18 маяВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) расстреляли раненых сослуживцев, чтобы не эвакуировать их с позиций, заявил военнослужащий Виктор Акчурин в интервью РИА Новости.
Операторы российского FPV-дрона нанесли удар по укрытию боевиков ВСУ. Некоторые боевики получили ранения.
Двое целых и двое раненых было. Они своих просто застрелили, ну, чтобы не тащить там, не вытаскивать раненых, а сами оттянулисьприводит РИА Новости слова Акчурина
Боевики ВСУ также убивают своих сослуживцев ударными беспилотниками в том случае, если те желают сдаться в плен, заключил Акучурин.