Боевики ВСУ добровольно сдаются в плен на славянском участке фронта Боец Десант: боевики ВСУ стали сдаваться в плен под Закотным

Москва4 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные в контратаку в районе населенного пункта Закотное на славянском участке фронта в Донецкой Народной Республике, начали сдаваться в плен. Об этом РИА Новости сообщил боец российской группировки войск "Южная" с позывным Десант.

По его словам, часть военнослужащих ВСУ не желала принимать участие в боевых действиях и предпочла добровольно сложить оружие.

Выводим пленных, вот недавно два человека взяли из 81-й бригады [ВСУ] - их отправили в контратаку, но они добровольно сдались, не настроены были воевать сказал собеседник агентства

Один из пленных, украинец Евгений Кашенко, также уточнил, что их подразделению была поставлена задача вернуть утраченные позиции у Закотного.

Мы решили сдаться, не хотели умирать заключил он

Ранее военнопленный поделился, что несколько украинских военнослужащих сдались в плен после того, как их местоположение обнаружил российский беспилотник.