Москва4 маяВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные в контратаку в районе населенного пункта Закотное на славянском участке фронта в Донецкой Народной Республике, начали сдаваться в плен. Об этом РИА Новости сообщил боец российской группировки войск "Южная" с позывным Десант.
По его словам, часть военнослужащих ВСУ не желала принимать участие в боевых действиях и предпочла добровольно сложить оружие.
Выводим пленных, вот недавно два человека взяли из 81-й бригады [ВСУ] - их отправили в контратаку, но они добровольно сдались, не настроены были воеватьсказал собеседник агентства
Один из пленных, украинец Евгений Кашенко, также уточнил, что их подразделению была поставлена задача вернуть утраченные позиции у Закотного.
Мы решили сдаться, не хотели умиратьзаключил он
Ранее военнопленный поделился, что несколько украинских военнослужащих сдались в плен после того, как их местоположение обнаружил российский беспилотник.