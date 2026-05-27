Украинский пленный рассказал о бегстве командования батальона бригады ВСУ Пленный ВСУ: командование сбежало после российского удара по позициям

Москва27 мая Вести.Командиры батальонов 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позиций на славянско-краматорском направлении после удара российской армии. Об этом агентству РИА Новости сообщил украинский военнопленный Сергей Соколенко.

Он попал в плен к бойцам 3-й общевойсковой армии группировки войск "Юг". По словам Соколенко, командование понимало, что они находятся в окружении.

В один момент командирский блиндаж, как я понял, атаковали, потому что они пропали с эфира, и нас перекинули на другое командование. Оно нам сказало, что ваше командование сбежало рассказал пленный

Он отметил, что находился на позициях около трех месяцев. При этом командиры батальона говорили Соколенко, что выведут его и еще одного военнослужащего в тыл в течение месяца.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что боевики ВСУ, оборонявшие Добропасово, делали вид, что сдаются в плен, а потом внезапно открывали огонь по бойцам ВС РФ. Украинские боевики были ликвидированы ответным огнем.