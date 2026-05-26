Боевики ВСУ делали вид, что сдаются в плен, а затем открывали огонь по бойцам

Москва26 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшие Добропасово, делали вид, что сдаются в плен, а потом внезапно открывали огонь по российским бойцам, сообщает Минобороны.

Российские военные уничтожали боевиков ответным огнем. Село Добропасово в Днепропетровской области освобождено 25 мая.

С точки сбора накапливалась группа по два-три человека, и мы двигались дальше на штурм. Противник огрызался, пытался делать вид, что сдается в плен, но в последний момент открывал огонь. Как нас учили, мы в ответ сразу открывали огонь на уничтожение. Нас вело командование и расчеты беспилотников, следовали строго указаниям и задачу выполнили приводит Минобороны слова бойца с позывным Талант

В итоге российские военные выбили боевиков с занимаемых позиций, взяв под контроль почти 400 строений. ВСУ потеряли более двух рот военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 12 наземных роботизированных комплексов и 25 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга".