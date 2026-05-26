Москва26 маяВести.Отход ВСУ из села Добропасово Днепропетровской области был дезорганизован. Об этом заявил ИС "Вести" разведчик группировки войск "Восток" с позывным Парамон.
Российские военные установили контроль над Добропасово. Военнослужащие ВСУ, находившиеся в населенном пункте, начали организованный отход на бронетехнике и мотоциклах. Отступающие подразделения подверглись ударам российских беспилотников.
Мы их застали врасплох. Они пытались отстреливаться, даже кричали, что "Мы сдаемся в плен", но все равно отстреливалисьсказал Парамон
На территории Добропасово находились склады, ремонтные цехи ВСУ.