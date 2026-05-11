Боец ВС РФ Маэстро рассказал об эвакуации жителей из освобожденного села в ДНР

ВС РФ вывезли в безопасное место мирных жителей из освобожденного села в ДНР Боец ВС РФ Маэстро рассказал об эвакуации жителей из освобожденного села в ДНР

Москва11 мая Вести.Мотострелки 186-го полка группировки "Восток" организовали спасательную эвакуацию мирных жителей в одном из сел к западу от освобожденного недавно населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подробности рассказал ИС "Вести" старший офицер управления c позывным Маэстро.

Операция длилась более двух суток. Воспользовавшись режимом прекращения огня в зоне спецоперации, бойцы ВС РФ вывезли мирных жителей в безопасное место на квадроциклах.

Была получена информация, что мирные жители желают покинуть свои дома, уехать в более безопасное место. Эта информация была доведена до командования. Командование спланировало операцию, отдало четкие указания, и бойцы ее реализовали рассказал Маэстро

Бойцам 29-й армии удалось создать безопасный коридор, и эвакуированные жители оказались в ближайшем пункте временной дислокации. Там же спасенные жители рассказали о пережитых обстрелах со стороны украинских боевиков.

Квадрокоптеры, дроны, дроны, дроны. Потом танк постоянно работает по селу, палят все. Повезло - солдатик проходил, он меня спустил в подвал рассказал мирный житель Иван Карноух

Населенный пункт, откуда эвакуировали мирных жителей, был освобожден совсем недавно. До этого украинская администрация издевалась над людьми.