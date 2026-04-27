Поддубный рассказал о дерзкой вылазке штурмовиков ВС РФ в осажденный ВСУ поселок Поддубный рассказал, как ВС РФ освободили Гришино методом троянского коня

Москва27 апр Вести.Освобождение поселка Гришино, расположенного к северо-западу от Красноармейска в ДНР, удалось осуществить благодаря смекалке российских штурмовиков. Об операции, осуществленной по методу троянского коня, в своем канале в MAX рассказал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Военнослужащие группировки войск "Центр" на трофейной военной технике проникли в занятый ВСУ населенный пункт и вытеснили силы противника.

Бойцы рассказали о тактическом решении, которое во многом обеспечило успех операции по взятию под контроль населенного пункта. Им стала дерзкая вылазка десанта штурмовиков в еще оккупированное Гришино на восстановленной трофейной технике – наши парни заехали в населенник на американской БМП "Брэдли" и бронетранспортере М-113, которые до этого были обездвижены ударами FPV-дронов и подрывом на противотанковой мине объяснил Поддубный

Военкор отметил, что на трофейных машинах была завезена группа штурмовиков, которые после выполнения поставленных боевых задач вернулись к своим на той же технике.

В целом, добавил военкор, в освобождении Гришина помогло то, что ВС РФ применяют тактику малых групп, ведут длительное скрытное удержание позиций в тылу противника, а также эффективно используют разведданные для корректировки огня и наведения ударных дронов.

[А также] применение трофейных машин позволило подразделениям 35-й бригады успешно освободить населенный пункт и продвинуться в глубину обороны противника, продолжая освобождать территории Донбасса. Освобождение Гришино открывает нашим войскам дорогу вплоть до границы с Днепропетровской областью. Под огневой контроль переходит протяженный участок трассы Е-50 добавил Поддубный

Ранее о том, как украинских боевиков в Гришине ввели в заблуждение, рассказал боец СВО Антон Расковалов.