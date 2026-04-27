Солдаты ВС РФ освобождали Гришино на трофейной технике ВСУ Бойцы "Центра" освобождали Гришино на трофейных Bradley и М-113

Москва27 апр Вести.Военнослужащие группировки войск "Центр" освобождали населенный пункт Гришино в Донецкой народной Республике (ДНР) с помощью трофейной бронетехники Bradley и М-113 для того, чтобы ввести в заблуждение украинских боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Вооруженные силы России освободили Гришино в ДНР на добропольском направлении 21 апреля.

Как рассказал командир Антон Расковалов, солдаты "Центра" использовали заполученную у Киева технику, "чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия".

Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортере М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома приводит агентство слова Расковалова

Ранее сообщалось, что российские солдаты ликвидировали шесть иностранных наемников с "натовскими шевронами" в ходе взятия села Гришино.